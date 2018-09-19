В Перми обидчикам DJ Smash не удалось обжаловать приговор суда

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы Александра Телепнева и Сергея Ванкевича, которые были признаны виновными в избиении известного музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) в одном из ночных клубов Перми.

Заявители просили суд смягчить им ранее назначенный приговор (два года колонии поселения), но получили отказ. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе краевого суда.

Напомним, конфликт в пермском ночном клубе возник из-за отказа шоумена позировать в групповом селфи. Осужденные напали на него и избили. В дальнейшем врачи констатировали у Андрея Ширмана открытый перелом челюсти, перелом кости лица и закрытую черепно-мозговую травму. Здоровье артисту удалось поправить с помощью нескольких операций.