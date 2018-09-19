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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми обидчикам DJ Smash не удалось обжаловать приговор суда

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы Александра Телепнева и Сергея Ванкевича, которые были признаны виновными в избиении известного музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) в одном из ночных клубов Перми.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
DJ Smash заявил, что его обидчиков ждет более суровое наказание

Заявители просили суд смягчить им ранее назначенный приговор (два года колонии поселения), но получили отказ. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе краевого суда.  

Напомним, конфликт в пермском ночном клубе возник из-за отказа шоумена позировать в групповом селфи. Осужденные напали на него и избили. В дальнейшем врачи констатировали у Андрея Ширмана открытый перелом челюсти, перелом кости лица и закрытую черепно-мозговую травму.  Здоровье артисту удалось поправить с помощью нескольких операций.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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