В ДТП с автобусами под Воронежем пострадали шесть человек

В Воронежской области снова столкнулись два автобуса. В ДТП получили травмы шесть пассажиров, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Авария произошла около 14 часов на автодороге Лиски- Колыбелка. Предварительно, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом.

В аварии получили травмы различной степени тяжести шесть пассажиров. Все госпитализированы. В пресс-службе подчеркивают, что это предварительные данные.

Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Это уже второе ДТП с автобусами в регионе за последние дни. Вечером 18 сентября произошла авария на скоростном участке трассы М-4 "Дон", где погибли пять человек и 12 получили травмы.