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20.09.2018 09:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сети появилось видео с места падения МиГ-31 в Нижегородской области

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

Очевидцы выложили в Сеть видео с места падения истребителя МиГ-31 недалеко от города Кулебаки в Нижегородской области.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Минобороны озвучило предварительную причину падения МиГ-31

В коротком ролике показано, что военный самолет упал в поле, после чего боевую машину по инерции протащило несколько десятков метров, затем истребитель полностью сгорел.

Напомним, авария произошла накануне около 15.30 по московскому времени. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, самолет выполнял плановый учебный самолет, причиной крушения, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

Оба пилота успели благополучно катапультироваться, жертв и разрушений на земле тоже удалось избежать. По свидетельствам очевидцев, летчики смогли увести истребитель подальше от жилых домов. Буквально в 500 метрах от места крушения располагается поселок Молочная ферма.

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