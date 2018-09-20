В Сети появилось видео с места падения МиГ-31 в Нижегородской области

Очевидцы выложили в Сеть видео с места падения истребителя МиГ-31 недалеко от города Кулебаки в Нижегородской области.

В коротком ролике показано, что военный самолет упал в поле, после чего боевую машину по инерции протащило несколько десятков метров, затем истребитель полностью сгорел.

Напомним, авария произошла накануне около 15.30 по московскому времени. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, самолет выполнял плановый учебный самолет, причиной крушения, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

Оба пилота успели благополучно катапультироваться, жертв и разрушений на земле тоже удалось избежать. По свидетельствам очевидцев, летчики смогли увести истребитель подальше от жилых домов. Буквально в 500 метрах от места крушения располагается поселок Молочная ферма.