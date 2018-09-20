СК завел дело по факту крушения мотодельтаплана под Читой

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту крушения в Чите мотодельтаплана, в котором погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, производство заведено по ч 3 ст 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного судна). По данным ведомства, вечером 19 сентября мотодельтаплан Ларос-010 взлетел с посадочной площадки аэродрома Каштак города Читы. На борту находились два местных жителя - пилот и пассажир.

Через непродолжительное время воздушное судно потерпело крушение на территории микрорайона Отрадный, в результате чего загорелось. Два человека погибли.

Следователи провели осмотр места ЧП, назначили судмедэкспертизу. Ведется опрос свидетелей.