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20.09.2018 10:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кемерове двум фигуранткам дела "Зимней вишни" продлили арест

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Кемеровский областной суд признал сегодня законным продление ареста двум обвиняемым по уголовному делу о пожаре в "Зимней вишне" - экс-директору компании-арендатора торгово-развлекательного центра Надежде Судденок и экс-директору "Кемеровского кондитерского комбината" (основной владелец ТРЦ) Юлии Богдановой.

Сначала облсуд, как сообщили "РГ" в пресс-службе, оставил в силе решение Центрального районного суда Кемерова об аресте Богдановой. Ее задержали 30 марта, а в конце августа срок содержания под стражей продлили до 24 ноября по ходатайству следователей. Они полагают, что обвиняемая, находясь на свободе, может воздействовать на свидетелей, мешать расследованию или скрыться. Защита настаивала на домашнем аресте, мотивируя тем, что скрываться Богданова не собирается и хочет одного: быть рядом со своей семьей. Вины подсудимая не признала.

Фото: Александр Патрин/РИА Новости
СК попросил продлить арест двум фигурантам дела о "Зимней вишне"

А чуть позже было вынесено решение оставить под арестом до 24 ноября Надежду Судденок. Подсудимая, также настаивавшая на домашнем аресте, от последнего слова отказалась.

В общей сложности по делу "Зимней вишни" в качестве обвиняемых проходят двенадцать человек. Среди них технический директор ТРЦ Георгий Соболев, представители компании, обслуживавшей в ТРЦ пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко и Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, представители областной службы МЧС Александр Мамонтов, Григорий Терентьев, Сергей Генин и Андрей Бурсин, а также экс-начальник кемеровской инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова и ее бывшая заместитель Светлана Шенгерей. Последнюю задержали на прошлой неделе. Фигурантам, в зависимости от степени участия каждого, предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, халатности и растрате.

Предварительное следствие по делу продлится до 25 декабря.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек, 37 из которых дети.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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