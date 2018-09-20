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20.09.2018 18:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петрозаводске обнаружили вторую убитую девушку за сутки

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Петрозаводске в четверг обнаружили тело второй зарезанной девушки. Велосипедист заметил ее под мостом почти в центре города. Следком Карелии возбудил еще одно уголовное дело,

В Карелии 12-летнюю девочку нашли убитой возле школы

Напомним, вчера вечером у общежития Медицинского колледжа убили 20-летнюю учащуюся четвертого курса. Девушка приехала на учебу в Петрозаводск из Медвежьегорского района. Она из многодетной семьи. Расследуется уголовное дело. Пока нет никаких данных о подозреваемых.

Что касается нынешней жертвы, то в пресс-службе министерства здравоохранения Карелии подтвердили факт ее гибели. Девушка скончалась от ножевых ранений до приезда медиков. Одна из свидетельниц видела убегающего молодого человека. Возможно, именно его зафиксировала камера видеонаблюдения, когда он садился в такси. При погибшей были документы.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство". В соцсетях появилась информация еще о нескольких смертях девушек, но в Следкоме эту информацию опровергли.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск
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