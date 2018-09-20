СКР нашел секретное помещение подпольного казино

20 сентября получила продолжение история с раскрытием в столице крупнейшей за последние годы сети подпольных игровых салонов. Стало известно, что следствие подготовило ходатайство для суда об аресте руководителя организованного преступного сообщества Антона Бажанова и его соучастников. Накануне было задержано больше 20 человек.

Интересную деталь рассказали в СКР - во время обысков в одном из помещений, принадлежащих подозреваемым, за стеной, облицованной плиткой, была обнаружена потайная комната. Когда туда вошли оперативники, то увидели сотни игровых автоматов и системных блоков, а также большой сейф с деньгами и документами, содержимое которого будет приобщено к материалам уголовного дела.

Делом занимается Главное следственное управление по Москве. Уголовная статья - самая что ни на есть серьезная - организация преступного сообщества и участие в нем.

По предварительным данным следствия, незаконные казино действовали как минимум с мая 2016 года. Внешне это была легальная букмекерская контора - ООО "Панорама", работающая под вывесками "ГринБет", "ЮнионБет", "ВинЛайн".

В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками МВД, ФСБ и Следственного комитета, в столице остановили незаконную работу 15 игровых клубов и казино. Было проведено больше 80 обысков в офисных и жилых помещениях. Успехом операции считается задержание руководителя преступного сообщества Антона Бажанова.

По предварительным подсчетам, финансовый оборот преступного сообщества исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц. Именно поэтому руководство сети подпольных казино жило на широкую ногу - с дворцами в самых дорогих местах Подмосковья, с полетами на частных самолетах и самыми дорогими автомашинами, вокруг которых плотным кольцом передвигалась охрана. Можно предположить, что следующим шагом следствия станет арест дорогостоящей недвижимости фигурантов уголовного дела, которых в лицо не знали даже рядовые работники подпольного бизнеса. В СК говорят, что следствие только начинается.