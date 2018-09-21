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21.09.2018 15:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Костромского полицейского будут судить за создание наркопритонов

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

В Костромской области предстанет перед судом бывший оперативный уполномоченный отдела полиции. Его обвиняют в том, что ради улучшения показателей своей работы он заставил местных жителей создать наркопритоны и собственноручно снабжал их наркотиками.

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По данным следствия, идея открыть сеть "показательных" наркопритонов в городе Шарье Костромской области пришла оперативному уполномоченному межрайонного отделения по контролю за оборотом наркотиков МВД.

- С февраля по май 2017 года он вместе с начальником отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Шарьинский", путем угроз и уговоров склонил нескольких местных жителей к употреблению наркотических средств и инсценировке функционирования двух "наркопритонов" в квартире и в частном доме в городе Шарье, где проживали их знакомые, - сообщили в региональном Следственном управлении СКР.

Ради успеха операции по "разоблачению" фиктивных притонов полицейские снабжали потребителей компонентами для изготовления наркотиков. В мае 2017 года один из участников инсценировки получил от оперативника дополнительную партию наркотиков - в качестве "благодарности" за участие в инсценировке.

Когда обман раскрыли сотрудники подразделения собственной безопасности регионального управления внутренних дел, в отношении оперативника возбудили три уголовных дела: о превышении полномочий, о склонении к потреблению наркотиков и о незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере. После этого полицейского уволили с работы.

По мнению следствия, организовать фиктивную сеть наркопритонов оперативник решил ради "создания видимости улучшения показателей своей работы", что давало бы ему право на ежемесячное получение премий и стимулирующих выплат. Расследование дела завершено. Если вину экс-полицейского удастся доказать, ему грозит до 15 лет заключения.

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В августе этого года суд приговорил к пяти годам колонии общего режима его бывшего начальника, который преступными методами "улучшал" показатели своей работы с 2015 года, получая стимулирующие выплаты за срежиссированные им преступления. В результате такой активности парень, которого полицейский заставил признаться в "сбыте" маковой соломы, сел на 6 лет и 9 месяцев, и до сих пор продолжает отбывать наказание за несуществующее преступление.

- Обвинительное заключение утверждено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Приговор по первому делу уже вступил в законную силу. Я полагаю, это беспрецедентный случай в истории Костромской области. Теперь уголовное дело в отношении человека, который получил почти семь лет, должно быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам. Мне никогда не приходилось сталкиваться с подобным, но, полагаю, прокуратура будет вносить представление по этому поводу. В ближайшее время мы уточним эту информацию, - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Шумская-Сколдинова.

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