В больнице умер водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП под Воронежем

Водитель микроавтобуса с гражданами Украины, который столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ в Воронежской области, скончался в больнице, сообщает РИА Новости.

ДТП с участием двух автобусов произошло около 14 часов 20 сентября в Лискинском районе Воронежской области на автодороге Лиски - Колыбелка. По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и врезался в рейсовый ПАЗ.

В аварии пострадали находившиеся в микроавтобусе граждане Украины, шестерых человек госпитализировали в Лискинскую центральную районную больницу.

Трое из шестерых пострадавших получили тяжелые травмы, состояние водителя оценивалось как крайне тяжелое. Первоначально медики смогли стабилизировать его состояние.

- Были трое в реанимации, один умер, это водитель автобуса. Он скончался в 8.20 утра, - сообщили агентству в экстренных службах области.

В стационаре остаются мужчина и женщина. Мужчину вывели из искусственной комы, он начал самостоятельно дышать. А женщину планируют перевести из реанимации в травматологию.