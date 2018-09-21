В больнице умер водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП под Воронежем

Новости

Световой меч Энакина Скайуокера ушел с молотка 17:55
Видео: Том Харди поделился впечатлениями о Москве 17:50
Мэй: Переговоры с ЕС по Brexit зашли в тупик 17:47
В Екатеринбурге лесорубы распилили исполинские деревья 17:38
Рэпер Шуг Найт, убивший коллегу пикапом, получил 28 лет тюрьмы 17:37
Лукашенко рассчитывает на разрешение вопросов белорусско-российской повестки дня 17:35
В Сбербанке прокомментировали новость о снижении валютных депозитов 17:34
В КЧР три туриста провалились в трещину на леднике Суфруджу 17:28
В Петрозаводске задержанный мужчина признался в убийстве двух девушек 17:25
При взрыве в магазине в Донецке пострадали два человека 17:21
Фильмы вселенной "Звездных войн" будут выходить реже 17:08
Глава Минэкономразвития увидел большое будущее русских офшоров 17:07
Песков: Владимир Путин не игнорировал звонки Башара Асада 16:56
Страховщики приняли почти 6 тысяч заявлений от клиентов "Натали Турс" 16:55
В Оренбуржье замначальника колонии заподозрили в применении насилия 16:52
Онищенко призвал не верить "агрессивному бреду" о прививках 16:52
Совфед: Санкции США не отпугнут покупателей российского вооружения 16:47
В Москве пройдет 13-й форум ЭКВАТЭК-2018 "Вода: экология и технология" 16:46
На Урале школьник травмировал сверстника выстрелом из пистолета 16:37
Модель для сборки 16:37
Саудовская Аравия заинтересовалась покупкой систем С-400 16:24
Число погибших при крушении парома на озере Виктория возросло до 136 16:20
В Анапе на 12-летнюю девочку рухнул бетонный блок 16:17
Белорусский защитник "Краснодара" вошел в команду недели Лиги Европы 16:17
Ford бросил вызов электрогрузовику Tesla 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предотвратить взрывы бытового газа в домах
Как предотвратить взрывы бытового газа в домах
В Гидрометцентре рассказали, какой будет предстоящая зима
В Гидрометцентре рассказали, какой будет предстоящая зима
Год литературы: Угадай осеннюю мелодию
Год литературы: Угадай осеннюю мелодию
21.09.2018 15:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В больнице умер водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП под Воронежем

Текст: Анна Скудаева (Воронеж)

Водитель микроавтобуса с гражданами Украины, который столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ в Воронежской области, скончался в больнице, сообщает РИА Новости.

Фото: Антон Валагин/РГ
Автобус передвинуло метров на 15: водитель рассказал о ДТП под Воронежем

ДТП с участием двух автобусов произошло около 14 часов 20 сентября в Лискинском районе Воронежской области на автодороге Лиски - Колыбелка. По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и врезался в рейсовый ПАЗ.

В аварии пострадали находившиеся в микроавтобусе граждане Украины, шестерых человек госпитализировали в Лискинскую центральную районную больницу.

Трое из шестерых пострадавших получили тяжелые травмы, состояние водителя оценивалось как крайне тяжелое. Первоначально медики смогли стабилизировать его состояние.

- Были трое в реанимации, один умер, это водитель автобуса. Он скончался в 8.20 утра, - сообщили агентству в экстренных службах области.

В стационаре остаются мужчина и женщина. Мужчину вывели из искусственной комы, он начал самостоятельно дышать. А женщину планируют перевести из реанимации в травматологию.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Топилин рассказал, на каких тяжелых работах разрешат работать женщинам
Песков: Путин в курсе объяснений ВВС Израиля по инциденту с Ил-20
Лавров объяснил падение доверия к доллару санкциями США
Военный эксперт назвал цель публикаций о "божественной" артиллерии РФ
Меркель пренебрегла приветствием с Терезой Мэй