В Прикамье осужденный за выращивание мака пенсионер обжалует приговор

Пенсионер, осужденный за выращивание мака в своем огороде, решил обжаловать решение Пермского районного суда.

64-летнего мужчину приговорили к одному году лишения свободы условно после того, как полиция обнаружила на его участке 467 кустов мака.

По словам адвоката осужденного, запрещенная к выращиванию культура появилась на огороде пенсионера случайно, после того, как на участок было завезено полторы тонны свежего грунта. Полностью избавиться от мака пожилому ветерану труда не позволяло здоровье, сообщает РИА Новости.

В свою очередь прокуратура Пермского края настаивает на том, что на участке пенсионера был найден вид опийного мака, который, по заключению экспертов, не может произрастать на Урале без соответствующей культивации. Еще одним доводом обвинения является тот факт, что пенсионер еще до начала следствия был проинформирован об уголовной ответственности за выращивание мака, но ничего не предпринял, чтобы уничтожить дурман на своем участке.