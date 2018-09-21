Движение поездов по Транссибу после аварии частично восстановлено

Движение поездов на участке "Слюдянка - Ангасолка" восстановлено по одному пути, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

- Сейчас на месте происшествия работают два восстановительных поезда со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный. Создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия. Работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются, - рассказали в ведомстве.

Сход, по уточненным данным, 13 вагонов грузового поезда произошел утром 21 сентября. Пострадавших нет.