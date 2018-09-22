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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В московском метро девушка попала под поезд

В столичном метро на станции "Улица Академика Янгеля" пассажирка попала под поезд. Спасти ее не удалось.

С пассажирами столичного метро будут здороваться машинисты

"Около 19.55 на станции метро "Улица Академика Янгеля произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 22-летняя москвичка упала на жесткий путь под прибывающий поезд, - передает РИА Новости главу пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева. - Заметив данную ситуацию, машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшую".

На движение по Серпуховско-Тимирязевской линии инцидент не повлиял, на пути вернули напряжение. Сейчас проводится проверка данных видеонаблюдения.

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