В Махачкале арестован замглавы правительства Дагестана

Советский районный суд Махачкалы арестовал заместителя руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан Исмаила Эфендиева, сообщает ТАСС. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Чиновник был задержан накануне. Дело возбуждено по тому же делу, по которому задержан экс-премьер республики Рамазан Алиев. Пока арест продлится 10 дней, до предъявления обвинения. Затем он может быть продлен еще на два месяца.

﻿Как сообщала "РГ", в республике продолжается крупнейшая за всю историю региона федеральная антикоррупционная проверка. С начала года к ответственности привлечены и отправлены в отставку около двухсот чиновников. В отношении нескольких десятков человек возбуждены уголовные дела по факту коррупции, подлогов и превышения должностных полномочий.