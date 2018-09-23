Центральный аппарат СК расследует дело об избиении мальчика в Вологде

Уголовное дело о зверском избиении в вологодской приемной семье 6-летнего мальчика передано в центральный аппарат ГСУ СК России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, эта необходимость вызвана общественным резонансом, сопровождавшим трагедиею, а также тем, что органы опеки и попечительства не смогли обеспечить безопасность ребенка. Ранее дело об истязании ребенка в Вологде и о халатности сотрудников управления соцзащиты городской администрации расследовало второе следственное управление ГСУ СК России.

Напомним, 10 августа 2018 года в Вологодскую областную детскую клиническую больницу был доставлен 6-летний мальчик с тяжкими телесными повреждениями. Сейчас он остается в состоянии комы. До этого момента мальчик жил в семье своей тети, которая была его опекуном. Кроме него, в семье проживали еще трое детей тетки - трех, шести и тринадцати лет. Предварительное следствие подтвердило, что мальчика систематически избивали.

- Сотрудники Следственного комитета России принимают самое активное участие в организации квалифицированной помощи ребенку, - отметила Светлана Петренко. - Они направили обращения в департамент здравоохранения Вологодской области и в минздрав России, а также директору НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю. Сегодня ведомство повторно обратилось в министерство здравоохранения РФ с просьбой обратить особое внимание на медицинскую помощь пострадавшему ребенку.

Чтобы достоверно установить причины травм, причиненных ребенку, назначены повторные экспертизы. Также психолого-психиатрическую судебную экспертизу пройдет 13-летняя девочка, которая проживала вместе с избитым мальчиком. Согласно одной версий, она принимала участие в избиении ребенка.

По указанию председателя СКР Александра Бастрыкина проводится служебная проверка в отношении руководства и следователей Вологодского следственного управления, которые не приняли должных мер по активному и тщательному расследованию уголовного дела.

В ближайшее время Александр Бастрыкин планирует провести прием граждан в Вологде по вопросам деятельности территориальных следственных органов региона. Следствие повторно обращается к лицам, обладающим информацией о трагедии в Вологде и о ее причинах, с просьбой обратиться в Следственный комитет России по телефону 8(800)200-19-10 или в Интернет-приемную.