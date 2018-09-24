Генералу Феоктистову вернут 2 млн долларов, полученных Улюкаевым

Мосгорсуд признал законным возврат генералу ФСБ Олегу Феоктистову 2 миллионов долларов, которые были переданы в качестве взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

Ранее Замоскворецкий суд постановил вернуть Феоктистову деньги, хранящиеся в качестве вещественного доказательства по делу экс-министра. Однако против этого решения выступили адвокаты Улюкаева, направившие в Мосгорсуд апелляционную жалобу. По мнению адвокатов, генерал не доказал право владения и распоряжения этими деньгами, которые принадлежат другому человеку. Ранее сам Феоктистов заявлял, что взял 2 миллиона долларов для проведения оперативной операции у неизвестного частного инвестора. По его показаниям в суде, Улюкаев в беседе с Сечиным "с помощью двух пальцев указал сумму вознаграждения, которое хотел получить". В итоге два миллиона долларов были выделены для оперативного эксперимента, после чего глава "Роснефти" в своем офисе под наблюдением оперативников ФСБ передал их Улюкаеву в качестве взятки.

Заседание в Мосгорсуде вчера проходило в закрытом режиме. Алексей Улюкаев принял участие в нем по видео-конференц-связи. Интересы Феоктистова в процессе отстаивал его представитель. Вердикт Мосгорсуда означает, что решение районного суда вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения. То есть уже в ближайшее время следствие вернет Феоктистову вещдоки, то есть деньги.

В декабре 2017 года бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере от главы "Роснефти" и приговорен к 8 годам строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. По версии следствия, Улюкаев потребовал эту сумму в обмен на одобрение сделки по приватизации "Башнефти" "Роснефтью". Сам Улюкаев своей вины не признал и назвал все произошедшее с ним провокацией. Согласно версии защиты, бывший министр получил от главы "Роснефти" сумку с 2 миллионами долларов, думая, что в ней находится вино. Он стал первым федеральным министром в России, задержанным при исполнении полномочий. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин своим указом отправил Улюкаева в отставку в связи с утратой доверия. Мосгорсуд 12 апреля подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения.

Экс-министр имеет право занимать должности в муниципальных образованиях и госорганах, но не может осуществлять функции представителя власти, отметили в суде.

В начале июня Алексей Улюкаев был этапирован в исправительную колонию строгого режима в Перемерках под Тверью для отбытия наказания. В колонии он получил должность библиотекаря, а в свободное время много читает и пишет стихи.