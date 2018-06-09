Экс-министр Улюкаев начал отбывать срок в тверской колонии

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет лишения свободы за получение взятки, начал отбывать наказание в колонии строгого режима в Тверской области. Об этом в субботу информагентствам рассказала заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы (инспектирует места заключения) Ева Меркачева.

По ее словам, Федеральная служба исполнения наказаний данные о колонии, в которой отбывает наказание тот или иной осужденный, раскрывать не имеет права. Такую информацию вправе получить только близкие родственники, которые смогут навещать заключенного. Однако правозащитникам удалось узнать о месте пребывания Улюкаева от других осужденных. "Нам стало известно, что экс-министр этапирован и уже начал отбывать полученный приговором срок в колонии №1, расположенной в Тверской области", - рассказала Меркачева.

Правозащитница уточнила, что в настоящее время Улюкаев находится на карантине, но уже скоро будет переведен в обычную камеру.

Напомним, в середине апреля текущего года Мосгорсуд оставил в силе восьмилетний срок заключения в колонии и штраф в размере 130 миллионов для Улюкаева. При этом вышестоящая инстанция исключила наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения. После этого приговор в отношении бывшего министра вступил в силу, и его этапировали из столичного СИЗО в колонию. Кстати, время, проведенное в следственном изоляторе, пойдет в зачет назначенного судом срока.

Замоскворецкий райсуд Москвы 15 декабря 2017 года признал 62-летнего Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.

Сам Алексей Улюкаев виновным себя так и не признал. Он настаивает на провокации со стороны главы "Роснефти" и ФСБ. Приговор и решение Мосгорсуда, оставившего его в силе, адвокаты экс-министра уже обжаловали в президиум Мосгорсуда.