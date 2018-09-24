Тверской районный суд Москвы вчера рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшему первому заместителю главы Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Сергею Шлякову.

С санкции суда генерал-полковник Шляков с 25 июля находится под стражей в следственном изоляторе. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Такое преступление предполагает суровое наказание - до 15 лет лишения свободы с отбыванием заключения в колонии строгого режима.

По данным следствия, Шляков с предполагаемыми сообщниками - Юрием Кузнецовым, Александром Казарцевым и Сергеем Онищенко - в результате сговора предложили бывшему помощнику главы МЧС и экс-сенатору Юрию Удалову помощь в назначении на должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области. Само собой, никаких на то полномочий никто из этих людей не имел. Но деньги за услугу с Удалова взяли, тремя траншами: 550 тысяч долларов, затем 230 тысяч долларов и 15 миллионов рублей.

При выборе меры пресечения Шлякову прокурор и следователь настаивали только на содержании генерала под стражей, аргументируя это тем, что обвиняемый в тяжком преступлении, находясь на воле, может скрыться или помешать расследованию уголовного дела.

Генерал и его адвокаты просили отпустить его под домашний арест или на подписку о невыезде. Но суд оставил Шлякова в СИЗО до 25 ноября. Сам арестант свою вину в этом деле отрицает. Кстати, он - самый высокопоставленный генерал, задержанный по уголовному делу за последние годы. Раньше в таком статусе оказывался лишь генерал-полковник, экс-главком Сухопутных войск Владимир Чиркин.