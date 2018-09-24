В Ленобласти отец зарубил собаку, убившую его дочь

В Ленинградской области отец девочки, погибшей накануне в результате нападения овчарки, расправился с собакой. Об этом "РГ" сообщил пресс-секретарь областного СУ СК РФ Юлия Матолыгина.

Напомним, трагедия произошла 22 сентября в поселке Плодовое Приозерского района. По предварительным данным, отец погибшей девочки пригласил на дачу друга семьи. Мужчина обещал помощь в ремонте электропроводки. Он приехал вместе с собакой, которую взял из приюта. Гость оставил ее во дворе без намордника. Там же находилась и девятилетняя дочь хозяина дома.

В какой-то момент бельгийская овчарка напала на школьницу и укусила ее в шею. От полученных травм ребенок скончался по пути в больницу.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют причины трагедии.