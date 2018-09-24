В Петербурге СК начал проверку попытки поджога школьника

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал проверку обстоятельств, при которых 11-летнего школьника облили горючей смесью и подожгли. Ребенок не пострадал, сгорел только его ранец.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, поджог совершил школьник, но его личность пока не установлена.

Напомним, ЧП произошло 21 сентября. Подросток поджег ранец 11-летнего мальчика, страдающего ДЦП. Ребенок смог сбросить рюкзак и благодаря этому не получил ожогов.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидента. По результатам проверки они обещают принять процессуальное решение.