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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге СК начал проверку попытки поджога школьника

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал проверку обстоятельств, при которых 11-летнего школьника облили горючей смесью и подожгли. Ребенок не пострадал, сгорел только его ранец.

На Ямале подросток напал на водителя и попытался угнать такси-вездеход

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, поджог совершил школьник, но его личность пока не установлена.

Напомним, ЧП произошло 21 сентября. Подросток поджег ранец 11-летнего мальчика, страдающего ДЦП. Ребенок смог сбросить рюкзак и благодаря этому не получил ожогов.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидента. По результатам проверки они обещают принять процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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