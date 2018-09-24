На челябинца завели дело за расправу с 11-летним обидчиком сына

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту инцидента в одной из школ города, где отец второклассника избил пятиклассника, обижавшего его сына. Действия мужчины квалифицированы по статье об угрозе убийством, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

- По версии следствия, днем 20 сентября в одной из школ Металлургического района Челябинска подозреваемый нанес удары в область живота 11-летнему школьнику, сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Накануне у пострадавшего ребенка была ссора с сыном подозреваемого.

Как уже сообщала "РГ", пострадавшего с травами ;увезли в больницу. Подозреваеому грозит наказание в виде обязательных или принудительных работ и влоть до двух лет лишения свободы.

Следствие решает вопрос о предъявлении несдержанному отцу обвинения и избрании ему меры пресечения. В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за обеспечение режима безопасности детей на занятиях, отметили в СК.