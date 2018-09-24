Любое необоснованное привлечение к ответственности водителя может обойтись для МВД в круглую копеечку. Этот вывод следует из решения, которое принял Верховный суд.

Он установил, что когда вина водителя в нарушении правил не была доказана, тот, кто его привлек к ответственности, должен компенсировать все расходы.

В том числе расходы на адвоката, который представлял интересы потерпевшего в суде. Такое решение высокого суда, возможно, заставит инспекторов более строго выполнять собственные обязанности и не привлекать водителей для острастки или статистики.

Не для кого не секрет, что некоторые недобросовестные сотрудники ГИБДД оформляют нарушения, которых не было. Некоторые это делают для отчетности. Например, руководство спустило план по выявлению таких-то нарушений. Это называется палочной системой. И хотя с ней упорно борются, она продолжает сопротивляться.

Инспектор отомстил водителю за отказ датьвзятку, оформив повторный выезд на встречную полосу

А бывают и вовсе запредельные ситуации. Так, например, недавно был обнародован случай, когда инспектор потребовал от водителя довольно крупную взятку за мелкое нарушение. Водитель давать ее отказался. Тогда инспектор, проверив водителя по базе, выяснил, что тот привлекался за выезд на встречную полосу и отделался штрафом. Казалось бы, причем тут встречка? Но инспектор воспользовался полученной информацией и решил наказать водителя за несговорчивость по полной программе. А именно тут же оформил ему протокол о движении по встречной полосе. Дело в том, что это получалось повторное нарушение в виде выезда на «встречку». А такое повторное нарушение уже априори влечет за собой лишение прав.

Правда, в суде дело развалилось из-за недоказанности. Помогли городские камеры видеонаблюдения, видео с которых запросил адвокат водителя. На них четко было видно, что водитель не совершал инкриминируемого ему нарушения. Но теперь, когда водитель доказал, что он не совершал это нарушение, впору взыскать с органа, который возбудил в отношении него административное дело, все расходы. В том числе на адвоката. Благо такой яркий прецедент теперь есть в практике Верховного суда.

А именно, 20 октября 2016 года автомобиль, которым по доверенности имел право управлять некто Адель Исмагилов, был припаркован в Казани ближе пяти метров от перекрестка, что создавало помеху для движения других транспортных средств. Инспектор зафиксировал нарушение устройством с функцией фотовидеофиксации. И оформил его по части 4 статьи 12.19 Кодекса об административных правонарушениях. Водителя в машине не было, поэтому автомобиль был эвакуирован.

Однако Исмагилов обжаловал это постановление в суде. И суд встал на его сторону. Ведь предъявлять претензии автовладельцу можно, если нарушение зафиксировано прибором, работающим в автоматическом режиме. А в данной ситуации фиксация нарушения проводилась в ручном режиме.

Привлекать водителя к ответственности, не имея доказательств его вины, может оказаться накладно. Фото: Сергей Михеев

В ситуации, когда нарушение фиксируется в ручном режиме, а не автоматически, привлекать к ответственности надо того, кто находился за рулем, а не владельца транспортного средства. Но кто управлял машиной инспектор не установил. В результате суд отменил постановление инспектора и прекратил производство по делу из-за недоказанности обстоятельств.

Однако Исмагилова победа не удовлетворила. Ведь для защиты своих интересов в суде он нанял адвоката. И, следовательно, потратился. Заплатил защитнику 10 тысяч рублей.

Поэтому, после того как производство в отношении него было прекращено, Исмагилов обратился в суд с иском к МВД Республики Татарстан о возмещении понесенных расходов. Но районный суд в удовлетворении этих требований отказал. Апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции в силе. Судьи посчитали, что истцом не доказано наличие причинно-следственной связи между привлечением его к ответственности и расходами на юридическую помощь. Как будто он все равно пошел бы к адвокату, даже если бы на него и не оформили постановление.

Но следующее утверждение судей еще более спорное. Оказывается, отмена постановления в связи с недоказанностью не отменяет вины истца в совершении нарушения!

В соответствии с ГК вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий госорганов, возмещается

В итоге Исмагилов обратился в Верховный суд. И Верховный суд указал, что, исходя из материалов дела, именно вина, как обязательный элемент состава правонарушения, не была доказана.

Статьей 45 Конституции РФ закреплено право каждого защищать свои права всеми не запрещенными законом способами. В соответствии с Гражданским кодексом к способам защиты относится возмещение убытков, в том числе расходы для восстановления нарушенного права. Каких-либо ограничений на возмещение затрат на представительство в суде законодателем не установлено.

При прекращении производства по делу для решения вопроса о возмещении таких расходов отсутствие вины роли не играет. Механизм компенсации вреда гарантирует защиту от злоупотребления властью в соответствии с Конституцией.

В соответствии с ГК вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий госорганов, органов местного самоуправления или должностных лиц, в том числе в результате издания незаконного акта, подлежит возмещению. И возмещается он за счет казны Российской Федерации, казны субъекта РФ или казны муниципального образования.

Неправомерность действий органов внутренних дел в данном случае подтверждается решением районного суда. Необоснованность привлечения к ответственности в данном случае — достаточное основание для возложения на эти органы обязанности по возмещению вреда. А именно расходов на оплату труда того, кто оказывал юридическую помощь. Но суды нижних инстанций это обстоятельство оставили без внимания.

Поэтому Верховный суд отменил решение апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение.