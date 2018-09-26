Ребенок получил травму головы на аттракционе в московском парке

В детском развлекательном парке Москвы 12-летний мальчик получил травму головы. Его родители привели покататься на аттракционе "Тренажер космонавта".

Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова сообщила, что случай травмирования мальчика произошел 22 сентября на территории парка на улице Крылатская. Ребенок захотел попробовать свои силы на аттракционе "Тренажер космонавта". После посадки оператор аттракциона закрепил мальчика металлическим держателем в районе ног, но не убедился в надежности фиксации и дал сигнал для запуска аттракциона.

"Во время движения аттракциона произошло открепление металлической перекладины, которой несовершеннолетнему был нанесен удар в область лица", - сообщила Юлия Иванова. После чего работа аттракциона была остановлена. Пострадавший мальчик, так как на территории парка отсутствовал медпункт, был доставлен в больницу, где ему диагностированы различные травмы головы.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В настоящее время проводится предварительное следствие, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будут допрошены главные виновники случившегося - руководство и сотрудники парка. Уже изъята для изучения специалистами техническая документация аттракциона. Расследование продолжается.