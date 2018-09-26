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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сговор рейдеров

Застреленный экс-депутат в числе подсудимых
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7678 (215)
Тушинский райсуд столицы приступил к слушаниям по уголовному делу о рейдерском захвате в Москве.

По версии следствия, с августа 2010 по июнь 2011 года фигуранты дела Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО "ТОМА" Марина Владимирская "решили совершить хищение здания, принадлежащего этому обществу". Для незаконной сделки организаторы преступления, по данным следствия, привлекли также Сергея Шишакова, Андрея Мурзикова, Дениса Вороненкова и Олега Крылова.

Суды пресекли незаконный вывод за границу около 50 миллиардов рублей

Следствие выяснило, что в дальнейшем при пособничестве еще трех фигурантов были изготовлены и поданы на регистрацию в МИФНС России N 46 по городу Москве фиктивные документы, в результате чего единственный учредитель ООО "ТОМА" Отари Кобахидзе был выведен из состава участников общества. А после этого соучастники криминальных действий назначили Щербака генеральным директором общества.

А затем покупателя на принадлежащее обществу здание нашел бывший депутат Госдумы Вороненков. Речь идет о том самом бывшем депутате и супруге известной певицы Марии Максаковой, застреленном в прошлом году в центре Киева. Вороненков скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный и международный розыск. Подсудимые обвиняются в организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве.

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