Тушинский райсуд столицы приступил к слушаниям по уголовному делу о рейдерском захвате в Москве.

По версии следствия, с августа 2010 по июнь 2011 года фигуранты дела Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО "ТОМА" Марина Владимирская "решили совершить хищение здания, принадлежащего этому обществу". Для незаконной сделки организаторы преступления, по данным следствия, привлекли также Сергея Шишакова, Андрея Мурзикова, Дениса Вороненкова и Олега Крылова.

Следствие выяснило, что в дальнейшем при пособничестве еще трех фигурантов были изготовлены и поданы на регистрацию в МИФНС России N 46 по городу Москве фиктивные документы, в результате чего единственный учредитель ООО "ТОМА" Отари Кобахидзе был выведен из состава участников общества. А после этого соучастники криминальных действий назначили Щербака генеральным директором общества.

А затем покупателя на принадлежащее обществу здание нашел бывший депутат Госдумы Вороненков. Речь идет о том самом бывшем депутате и супруге известной певицы Марии Максаковой, застреленном в прошлом году в центре Киева. Вороненков скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный и международный розыск. Подсудимые обвиняются в организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве.