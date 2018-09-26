Гагаринский райсуд столицы выдал санкцию на домашний арест экс-президента Московского кредитного банка Александра Николашина. Он подозревается в вымогательстве в особо крупном размере.

Вымогательство, по словам его адвоката Марины Андреевой, не имеет отношения к работе в банке. Она утверждает, что "человек, который должен Николашину крупную сумму, написал заявление в полицию о вымогательстве".

Она также подчеркнула, что у защиты есть достаточно документов, доказывающих невиновность ее клиента.

По мнению адвоката, заявитель "просто хотел сделать так, чтобы подзащитный отказался от своих законных требований".

По утверждению адвоката, "обвинение не имеет под собой реальной почвы, а потерпевший просто не хочет возвращать долг".

По ее словам, вменяемый Николашину эпизод относится к событиям двухлетней давности.

И якобы долговые обязательства документально оформлены и их необходимо приобщить к материалам дела и допросить свидетелей.

А между тем у следственного ведомства полиции, по ходатайству которого бывшему банкиру суд выбрал такую меру пресечения, другое мнение. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ (Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

По этой статье предусмотрено суровое наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы и большой штраф.