В Рязани СКР проверит ДТП с маршруткой

В Рязани начата доследственная проверка обстоятельств ДТП с участием маршрутного такси.В результате аварии были госпитализированы восемь пассажиров, сообщила "РГ" старший помощник руководителя регионального СУ СК, полковник юстиции Анжелика Евдокимова.

- Доследственная прооверка начата сразу, как стало известно об аварии с участием общественного транспорта, - отметила Анжелика Евдокимова. - Следователи проводят проверку в рамках статьи 238 УК РФ "Оказание услуг ненадлежащего качества".

Напомним,около 07.00 на выезде из Рязани произошлло столкновение микроавтобуса с пассажирами и грузового автомобмля. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Из десяти пассажиров маршрутки в результате аварии были госпитализированы восемь человек. Четверо из них после получения медицинской помощи отправлены по домам, четверо остались в больнице, уточнила Анжелика Евдокимова. Водитель микроавтобуса в аварии не пострадал.

По предварительной информации, у грузового автомобиля лопнуло заднее левое колесо, из-за технической неполадки его вынесло на встречную полосу. На встречке грузовик задел по касательной самосвал. Микроавтобус с пассажирами ехал по маршруту "Рязань-Взметново". Маршрутка двигалась следом за грузовиком. Предварительно, водитель маршрутки не справился с управлением, и машина врезалась в грузовик.