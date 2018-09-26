В Твери забежавшая в школу собака покусала детей

В Твери выясняют, каким образом в здание школы попала собака, напавшая на детей.

Инцидент произошел утром 26 сентября в школе № 46 в Заволжском районе. В администрации города сообщили, что, по предварительным данным, собака, похожая на охотничью, проникла в школу вместе с группой детей. После этого животное забежало в раздевалку, откуда персонал выгнать его не смог.

- Во время перемены учеников предупреждали, что в раздевалке находится собака, однако некоторые ребята, по всей видимости, не услышали предупреждения и подошли к ней, - рассказали в мэрии. - В итоге собака укусила двух мальчиков за руки.

Детям оказали первую помощь, но одного пострадавшего пришлось отвезти в больницу для дополнительной обработки раны. Прибывшие на место сотрудники городского спасательного отряда поймали пса и отвезли его в ветеринарную клинику для обследования. Сообщается, что одного из спасателей агрессивная собака при этом тоже укусила за руку.

Внешних признаков бешенства специалисты у животного не обнаружили, однако всем пострадавшим было рекомендовано провести вакцинацию. Пес оставлен в клинике на десятидневный карантин. По мнению специалистов, собака похожа на домашнюю и могла напасть на детей от испуга.

В горадминистрации пояснили, что городское управление образования начало внутреннюю проверку для выяснения обстоятельств происшествия. По ее итогам к сотрудникам, допустившим возникновение нештатной ситуации, будут приняты меры дисциплинарного воздействия.