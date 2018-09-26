Преображенский суд Москвы начал рассматривать весьма скандальный иск. Мария Максакова - вдова бывшего депутата Государственной Думы Дениса Вороненкова - пытается отсудить у прежней его жены квартиру в Москве.

Естественно, в столицу сама Мария Максакова не приехала, за нее на заседания суда ходит ее представитель с доверенностью.

Так вот, по словам этого представителя, его доверительница, проживающая в настоящий момент в Киеве, уверена, что квартира в столице, некогда являвшаяся имуществом Вороненкова, теперь по российскому закону должна принадлежать ей, как вдове.

Певица, которая в многочисленных интервью критикует Россию и ее законы, теперь требует, чтобы эти законы защищали ее имущественные права.

- Данную жилплощадь бывшая жена покойного экс-депутата передала в дар своей матери. Мы же считаем, что у нее на данное действие права не было и квартира должна быть в перечне наследуемого имущества, - рассказал представитель певицы. Пока заседания суда отложены для получения данных из Росреестра о спорной квартире.

Представители сторон считают, что справка из Росреестра расставит все по своим местам. Поскольку, по их мнению, после получения данных, которые запросил суд, станет понятно, какие были с квартирой проведены регистрационные действия.

А из этого можно сделать вывод, будет ли столичная недвижимость наследством киевской вдовы.