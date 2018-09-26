Суды пресекли незаконный вывод за границу около 50 миллиардов рублей

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что меры, разработанные Верховным судом, помогли пресечь схемы незаконной легализации средств. Судам было рекомендовано привлекать к некоторым категориям дел в качестве третьей стороны Росфинмониторинг. Результат: около 50 миллиардов рублей не ушли на сторону.

Заявление прозвучало на X Международном юридическом форуме стран АТР, который прошел в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке под эгидой Верховного суда. Тема форума в этом году звучала так: "Национальное правосудие и экономическое развитие государств: новые вызовы в эпоху перемен".

"Серьезным вызовом настоящего времени, особенно в период экономических кризисов, явилась незаконная легализация денежных средств, - сказал Вячеслав Лебедев. - В этих условиях суды должны иметь адекватные правовые средства реагирования".

Разработаны критерии, когда дело становится подозрительным и надо особо присмотреться к деталям

По его словам, зачастую в недобросовестных целях используются такие институты, как признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений, принудительное исполнение решений третейских судов, транснациональное банкротство. Проще говоря, стороны разыгрывают как бы договорной процесс, взыскивают друг с друга долги, которых не было, и выплачивают - на счета за границу. Для таких схем нередко используются третейские суды. Теперь разработаны критерии, когда к делу в качестве третьей стороны надо привлечь Росфинмониторинг и дополнительно изучить, все ли здесь чисто.