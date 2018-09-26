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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Деньги с возвратом

Суды пресекли незаконный вывод за границу около 50 миллиардов рублей
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7678 (215)
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что меры, разработанные Верховным судом, помогли пресечь схемы незаконной легализации средств. Судам было рекомендовано привлекать к некоторым категориям дел в качестве третьей стороны Росфинмониторинг. Результат: около 50 миллиардов рублей не ушли на сторону.
Фото: Александра Мудрац/ТАСС
Верховный суд разъяснил, кто обязан отвечать за скользкий тротуар

Заявление прозвучало на X Международном юридическом форуме стран АТР, который прошел в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке под эгидой Верховного суда. Тема форума в этом году звучала так: "Национальное правосудие и экономическое развитие государств: новые вызовы в эпоху перемен".

"Серьезным вызовом настоящего времени, особенно в период экономических кризисов, явилась незаконная легализация денежных средств, - сказал Вячеслав Лебедев. - В этих условиях суды должны иметь адекватные правовые средства реагирования".

Разработаны критерии, когда дело становится подозрительным и надо особо присмотреться к деталям

По его словам, зачастую в недобросовестных целях используются такие институты, как признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений, принудительное исполнение решений третейских судов, транснациональное банкротство. Проще говоря, стороны разыгрывают как бы договорной процесс, взыскивают друг с друга долги, которых не было, и выплачивают - на счета за границу. Для таких схем нередко используются третейские суды. Теперь разработаны критерии, когда к делу в качестве третьей стороны надо привлечь Росфинмониторинг и дополнительно изучить, все ли здесь чисто.

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