Угнавшего тепловоз жителя Хабаровского края осудили условно

Хабаровский краевой суд вынес обвинительный приговор 28-летнему жителю поселка Заветы Ильича. Мужчине назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года за угон локомотива-тепловоза со станции Токи Ванинского района (часть 1 статьи 211 УК РФ).

"Выездное заседание состоялось в поселке Ванино", - сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Ранее "РГ" писала, что уголовное дело в отношении помощника машиниста тепловоза завели после того как он увез подвижной состав, чтобы слить дизельное топливо на автопарковке. Угнать поезд он решил из-за того, что подъехать на автомобиле к месту его стоянки оказалось невозможно.

Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу топлива.