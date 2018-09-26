В Самарской области таксисты помогают дорожным инспекторам выявлять правонарушения. Между таксомоторными компаниями и правоохранителями заключены соглашения о сотрудничестве.

По условиям соглашения водители такси, ставшие свидетелями любого преступления, правонарушения (не обязательно только на дороге) либо обнаружившие автомобиль, находящийся в розыске, или увидевшие помеху в дорожном движении, обязуются сообщать об этом в полицию. Есть два варианта связи с правоохранительными органами: таксисты звонят по телефону дежурной части в своем населенном пункте либо передают информацию в режиме онлайн через один из популярных мессенджеров. Как доказательство таксисты используют записи с видеорегистраторов, которыми оборудованы все автомобили с "шашечками".

Соглашения действуют в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, а также в райцентре Кинель. В полиции говорят, что сотрудничество с водителями такси уже доказало свою эффективность. За последние полторы недели было получено 140 сообщений таксистов. В отношении нарушителей ПДД уже составлены административные протоколы. Трое из них отказались проходить медосвидетельствования на состояние опьянения. Теперь их "водительскую судьбу" на основании документов, собранных полицией, и показаний свидетелей будет решать суд. Кстати, если сотрудники правоохранительных органов оставляют сообщения таксистов без внимания, те могут пожаловаться руководству городской автоинспекции.