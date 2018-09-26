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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Инспекция с "шашечками"

Полиция ловит нарушителей ПДД с помощью... таксистов
Текст: Ольга Дмитренко
Российская газета - Федеральный выпуск №7678 (215)
В Самарской области таксисты помогают дорожным инспекторам выявлять правонарушения. Между таксомоторными компаниями и правоохранителями заключены соглашения о сотрудничестве.

По условиям соглашения водители такси, ставшие свидетелями любого преступления, правонарушения (не обязательно только на дороге) либо обнаружившие автомобиль, находящийся в розыске, или увидевшие помеху в дорожном движении, обязуются сообщать об этом в полицию. Есть два варианта связи с правоохранительными органами: таксисты звонят по телефону дежурной части в своем населенном пункте либо передают информацию в режиме онлайн через один из популярных мессенджеров. Как доказательство таксисты используют записи с видеорегистраторов, которыми оборудованы все автомобили с "шашечками".

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Соглашения действуют в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, а также в райцентре Кинель. В полиции говорят, что сотрудничество с водителями такси уже доказало свою эффективность. За последние полторы недели было получено 140 сообщений таксистов. В отношении нарушителей ПДД уже составлены административные протоколы. Трое из них отказались проходить медосвидетельствования на состояние опьянения. Теперь их "водительскую судьбу" на основании документов, собранных полицией, и показаний свидетелей будет решать суд. Кстати, если сотрудники правоохранительных органов оставляют сообщения таксистов без внимания, те могут пожаловаться руководству городской автоинспекции.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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