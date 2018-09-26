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26.09.2018 11:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске трех бывших чиновниц посадили за взятки

Текст: Наталья Граф (Омск)
Центральный районный суд Омска вынес приговор трем бывшим сотрудницам департамента имущества омской мэрии. Экс-чиновниц признали виновными в получении взяток.
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По версии следствия, три сотрудницы омской администрации: Парадева, Гусева и Журова - вместе с коллегой Фаризаной Бережной обложили данью омских предпринимателей. Группа чиновниц регулярно получала взятки в размере от 250 тысяч до 650 тысяч рублей. За вознаграждение они решали вопросы продления аренды земельных участков.

- Обвиняемые действовали сообща, придерживаясь строго распределенных ролей, - рассказала "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. - Таким образом за два года они получили от арендаторов более 3,3 миллиона рублей.

При получении очередной взятки в размере 300 тысяч рублей от руководителя строительной фирмы чиновницы были задержаны. Уголовное дело возбудили по статье 290 УК РФ - "Получение должностными лицами взятки в крупном размере, совершенное организованной группой".

Фаризана Бережная признала свою вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей.

Другие чиновницы отказались признаваться в коррупции. Однако суд счел их вину доказанной. Журову приговорили к 3 годам лишения свободы, Гусеву и Парадеву - к двум. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Помимо этого, осужденных лишили права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти и обязали вернуть полученные взятки в казну. Бывших чиновниц взяли под стражу в зале суда.

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