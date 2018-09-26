Жительница Дивногорска добилась запрета курить на балконе

Красноярский краевой суд удовлетворил требования истицы, пожаловавшейся на соседей-курильщиков, по вине которых ей приходилось постоянно дышать сигаретным дымом.

Как рассказал адвокат обратившейся в суд женщины, жительница Дивногорска в течение несколько лет вела войну с обитателями двух соседних квартир, оказавшимися любителями покурить на балконе. В итоге дым проникал в ее квартиру. На все жалобы и уговоры курильщики только смеялись: мол, они у себя дома и делают что хотят.

В полиции Дивногорска, куда женщина пришла с заявлением, ей помочь не смогли, заявив, что курение на балконе вовсе не правонарушение, а значит, никаких мер воздействия к отравляющим воздух соседям они принять не могут. В итоге дама обратилась в городской суд. Рассмотрев дело, дивногорский суд вслед за стражами правопорядка решил, что запретить курение невозможно. "Права истца на благоприятную окружающую среду и вредные последствия табакокурения сами по себе не налагают запрет на курение граждан на балконах и лоджиях занимаемых квартир, поскольку такой запрет не установлен действующими нормативными актами", - пояснили истице. Впрочем, в качестве компенсации морального вреда с каждого курильщика было взыскано по пять тысяч рублей.

Такое решение страдающую от табачного дыма жительницу Дивногорска не устроило, и она обратилась с апелляцией в Красноярский краевой суд, который встал на ее сторону. Рассмотрев материалы дела, суд отменил решение прежней инстанции и удовлетворил иск истицы, требовавшей запретить соседям курение на балконах. Как указано в решении суда, любители подымить сигаретой нарушали право женщины на благоприятную окружающую среду и охрану ее здоровья от воздействия табачного дыма. Решение Красноярского краевого суда уже вступило в силу и не может быть обжаловано. К слову, новость вызвала у красноярцев взрыв общественного интереса. До сего момента в истории российского судебного делопроизводства был лишь один подобный случай. В прошлом году Верховный суд вынес решение по жалобе жителя Новосибирска, недовольного тем, что в его квартиру проникает дым из соседней лоджии. Впрочем, тогда Верховный суд не наложил запрет на курение на балконе, а лишь оштрафовал любителя сигарет. Теперь настрадавшиеся от соседей-курильщиков горожане активно обсуждают в соцсетях и интернет-форумах плюсы и минусы решения красноярского суда.

- С точки зрения юридической практики, законодательство позволяет сделать решение о запрете курения на балконе возможным, - рассуждает красноярский адвокат Владимир Васин. - У нас есть законы об охране здоровья, о защите окружающей среды - с их помощью в суде вполне можно доказать, что человеку, в квартиру которого постоянно проникает табачный дым, действительно причиняется серьезный вред. В качестве таких доказательств может служить видео, полицейские отчеты и показания свидетелей. Да и сами любители подымить, думаю, впредь будут осторожнее: за неисполнение решений суда полагается наказание вплоть до уголовной ответственности.