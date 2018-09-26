В Махачкале задержан брат экс-главы Дагестана Раджаб Абдулатипов

В Махачкале сотрудники регионального УФСБ задержали Раджаба Абдулатипова - родного брата бывшего главы Дагестана. Он был доставлен в республиканское управление ФСБ в Махачкале, передает ТАСС.

Причина задержания не сообщается. Как ранее писала "РГ", с января в республике началась крупнейшая за всю историю региона антикоррупционная проверка. За это время к ответственности привлечены и отправлены в отставку около двухсот чиновников. В отношении нескольких десятков человек возбуждены уголовные дела по факту коррупции, подлогов и превышения должностных полномочий.

По словам источника в правоохранительных органах, не исключено, что Раджаб Абдулатипов будет перевезен спецбортом из Махачкалы в Москву для дальнейших допросов.