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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Облившая мужчин в метро петербурженка опровергла постановочность видео

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Автор нашумевшего ролика, в котором в петербургском метро мужчин обливают водой за широко расставленные колени, опровергла обвинения в постановочности видео.

В беседе с корреспондентом "РГ" петербурженка Анна Довгалюк, которая и обнародовала ролик, заявила, что на видео подлинная запись проведенной акции.

Фото: depositphotos.com
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По словам девушки, эта акция, направленная против мэнспрединга (привычки мужчин сидеть в общественных местах, широко раздвинув ноги и занимая больше места, чем положено), была осуществлена группой ее друзей в конце августа. Ролик выложили в сеть в конце сентября, потому что много времени занял монтаж.

- У нас многое еще осталось за кадром, - говорит Довгалюк. - Например, как на нас бросались с кулаками, ругались. Но кроме девушек в акции участвовали и наши приятели-мужчины, поэтому страшно нам не было.

Не было феминисткам и жалко пострадавших мужчин.

- Эта дурная привычка, она свидетельствует о неуважении к окружающим, - заявляет Анна. - С ней борются женщины во всем мире, вот и мы включились в это движение.

По ее словам, рассматривать эту акцию как хулиганство, оснований нет.

- Я сама учусь на юриста и знаю, что в наших действиях нет состава преступления, - говорит девушка. - И хотя в бутылке была не просто вода, а вода с отбеливателем, никакого серьезного урона мы никому не причинили. В самом худшем случае - просто на джинсах у облитых мужчин появились белые разводы. Я уверена, что полиции нам инкриминировать нечего. Ранее в ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что проводят проверку по факту обливания мужчин в метро.

Общество СМИ и соцсети Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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