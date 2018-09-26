Облившая мужчин в метро петербурженка опровергла постановочность видео

Автор нашумевшего ролика, в котором в петербургском метро мужчин обливают водой за широко расставленные колени, опровергла обвинения в постановочности видео.

В беседе с корреспондентом "РГ" петербурженка Анна Довгалюк, которая и обнародовала ролик, заявила, что на видео подлинная запись проведенной акции.

По словам девушки, эта акция, направленная против мэнспрединга (привычки мужчин сидеть в общественных местах, широко раздвинув ноги и занимая больше места, чем положено), была осуществлена группой ее друзей в конце августа. Ролик выложили в сеть в конце сентября, потому что много времени занял монтаж.

- У нас многое еще осталось за кадром, - говорит Довгалюк. - Например, как на нас бросались с кулаками, ругались. Но кроме девушек в акции участвовали и наши приятели-мужчины, поэтому страшно нам не было.

Не было феминисткам и жалко пострадавших мужчин.

- Эта дурная привычка, она свидетельствует о неуважении к окружающим, - заявляет Анна. - С ней борются женщины во всем мире, вот и мы включились в это движение.

По ее словам, рассматривать эту акцию как хулиганство, оснований нет.

- Я сама учусь на юриста и знаю, что в наших действиях нет состава преступления, - говорит девушка. - И хотя в бутылке была не просто вода, а вода с отбеливателем, никакого серьезного урона мы никому не причинили. В самом худшем случае - просто на джинсах у облитых мужчин появились белые разводы. Я уверена, что полиции нам инкриминировать нечего. Ранее в ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что проводят проверку по факту обливания мужчин в метро.