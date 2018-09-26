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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Брала откаты за лоббизм

Экс-депутат городского парламента осуждена за взятку
Текст: Мария Голубкова
Российская газета - Федеральный выпуск №7678 (215)
В Санкт-Петербурге поставлена точка в громком деле о взятке, обвиняемой по которому стала бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Светлана Нестерова. Красногвардейский районный суд Северной столицы приговорил ее к реальному сроку заключения с выплатой весьма значительного штрафа.

По версии следствия, в 2013-2014 годах Нестерова использовала свое служебное положение, чтобы лоббировать интересы двух компаний, оказывающих услуги гражданам пожилого возраста. С помощью депутата обе фирмы рассчитывали получить из городской казны субсидии на проведение экскурсий и организацию питания для пенсионеров в Красногвардейском районе. Общая сумма отката составила 4,8 миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба СКР
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Обвинение строилось в том числе на показаниях двух помощниц Нестеровой, а также владелицы фирм - получателей субсидии, которые дали показания против бывшей начальницы и получили условные сроки. Основываясь на них, прокуратура просила признать экс-депутата виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет со штрафом в 10 миллионов рублей. Окончательный приговор оказался мягче почти в два раза - пять лет лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 6,1 миллиона рублей. Но защита экс-депутата уже заявила о том, что будет обжаловать приговор.

В петербургском парламенте к ситуации бывшей коллеги относятся с сочувствием. Как отметил глава городского парламента Вячеслав Макаров, "это личная трагедия Светланы Николаевны" и "тяжелый, но необходимый урок...". Кстати, дело Нестеровой - уже не первый коррупционный скандал в городском парламенте. В начале года депутат Вячеслав Нотяг получил три года строгого режима за взятку в 1,2 миллиона рублей.

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