В Свердловской области двое подростков избили инвалида

Очередной инцидент с участием несовершеннолетних произошел в Свердловской области: двое подростков избили 20-летнего молодого человека в поселке Рефтинский.

"Их личности оперативно установили участковые Асбеста - это ученики местной школы и студент техникума из города Сухой Лог", - рассказал официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

По данным полиции, инцидент случился, когда подростки прогуливались у водохранилища. При этом потерпевший знает их по именам.

Аноним, опубликовавший видео с избиением в соцсети, уточнил, что парень, которого колотили школьники, является инвалидом. "Он действительно имеет проблемы со здоровьем", - подтвердил Валерий Горелых.

"Мотив такого жестоко поведения будет выясняться в ходе проверки. По ее итогам полиция Асбеста примет процессуальное решение. Сегодня будут опрошены все участники инцидента: потерпевший, подозреваемые и их законные представитель", - сообщило пресс-секретарь МВД области.