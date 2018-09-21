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Рубрика: Происшествия
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На Урале суд отказался изолировать девочку, снимавшую убийство инвалида

Суд города Березовский Свердловской области отказался помещать в центр временной изоляции 13-летнюю девочку, которая находилась в компании подростков, забивших до смерти юношу-инвалида. С соответствующим ходатайством ранее обращалась комиссия по делам несовершеннолетних, сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, первое заседание, назначенное еще на 12 сентября, было перенесено по причине неявки защитника несовершеннолетней. Сегодня судья постановил отказать в ходатайстве комиссии, не став уточнять мотивировочную часть решения.

Напомним, трагедия произошла 9 августа в городе Березовский, в районе гаражно-строительного кооператива недалеко от дома по улице Исакова. Компания подростков, среди которых были четверо парней в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка, встретили 20-летнего инвалида. Несовершеннолетние зазвали юношу за гаражи и жестоко избили, в результате чего тот скончался. Происходящее девочка снимала на камеру мобильного телефона.

Тело молодого человека было найдено на следующий день. Всех участников убийства удалось задержать по горячим следам. В их отношении возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Одного из молодых людей из-за наличия судимости арестовали сразу. Обвиняемого 2004 года рождения поместили под домашний арест. Еще двоих несовершеннолетних - 2003 и 2002 годов рождения - заключили под стражу, однако позже защита одного из них обжаловала это решение, и парень также был помещен под домашний арест. Единственная 13-летняя девушка, находившаяся в компании, не достигла возраста уголовной ответственности.

Расследование резонансного уголовного дела находится на контроле центрального аппарата СК РФ.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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