На Урале суд отказался изолировать девочку, снимавшую убийство инвалида

Суд города Березовский Свердловской области отказался помещать в центр временной изоляции 13-летнюю девочку, которая находилась в компании подростков, забивших до смерти юношу-инвалида. С соответствующим ходатайством ранее обращалась комиссия по делам несовершеннолетних, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, первое заседание, назначенное еще на 12 сентября, было перенесено по причине неявки защитника несовершеннолетней. Сегодня судья постановил отказать в ходатайстве комиссии, не став уточнять мотивировочную часть решения.

Напомним, трагедия произошла 9 августа в городе Березовский, в районе гаражно-строительного кооператива недалеко от дома по улице Исакова. Компания подростков, среди которых были четверо парней в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка, встретили 20-летнего инвалида. Несовершеннолетние зазвали юношу за гаражи и жестоко избили, в результате чего тот скончался. Происходящее девочка снимала на камеру мобильного телефона.

Тело молодого человека было найдено на следующий день. Всех участников убийства удалось задержать по горячим следам. В их отношении возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Одного из молодых людей из-за наличия судимости арестовали сразу. Обвиняемого 2004 года рождения поместили под домашний арест. Еще двоих несовершеннолетних - 2003 и 2002 годов рождения - заключили под стражу, однако позже защита одного из них обжаловала это решение, и парень также был помещен под домашний арест. Единственная 13-летняя девушка, находившаяся в компании, не достигла возраста уголовной ответственности.

Расследование резонансного уголовного дела находится на контроле центрального аппарата СК РФ.