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22.08.2018 16:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале арестован один из подростков, до смерти забивших инвалида

Текст: Юлия Мякишева
В Березовском по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть потерпевшего, арестован один из четырех подростков, которые забили молодого человека с инвалидностью.

Напомним, жестокое убийство 20-летнего жителя города Березовский Свердловской области произошло 10 августа. Тело юноши со следами жестоких побоев нашли в районе гаражного кооператива на улице Исакова. По горячим следам правоохранители вышли на четверых подростков в возрасте от 14 до 16 лет.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Одного из фигурантов заключили под стражу сразу же, так как у него уже была судимость. Затем задержали еще троих подозреваемых. Следствие приняло решение предъявить обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ, исходя из результатов судебно-медицинской экспертизы, согласно которой причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Сегодня суд рассмотрел ходатайство об аресте молодых людей под стражу. "Обвиняемый 2003 года рождения заключен под стражу на два месяца, то есть до 20 октября. Что касается другого подростка, 2004 года рождения, рассмотрение вопроса по нему перенесено на завтра. По третьему фигуранту пока еще судебное заседание продолжается", - сообщил "РГ" пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга. Защита намерена обжаловать принятые судом решения.

13-летняя девочка, которая была в компании с парнями, по решению суда может отправиться в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, так как она не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности (это решение пока не принято, дата рассмотрения ее дела станет известна позднее).

Широкую огласку происшествие получило после появления в социальных сетях жутких подробностей убийства и имен подозреваемых. Горожане были возмущены: фигуранты продолжают жить обычной жизнью. Неравнодушные граждане создали петицию, в которой требовали наказать убийц.

- Мой муж инвалид, и я хорошо понимаю, почему этот парень пошел с ними, почему не убежал, когда над ним начали издеваться. Это настоящая беда: инвалиды действительно лишены общения, хотя бы даже в кругу таких же как они сами. Поэтому он был рад любой возможности пообщаться. Они радуются любому потенциально доброму слову, - говорит автор петиции Юлия Решетняк.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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