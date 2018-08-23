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23.08.2018 12:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Одного из убивших инвалида подростков оставили под домашним арестом

Текст: Татьяна Воробьева

Еще одному подростку из четверки, до смерти забившей юношу-инвалида в Березовском, избрали сегодня меру пресечения.

Таким образом, как передает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области, обвиняемые 2003 и 2002 годов рождения по решению суда заключены под стражу до 20 октября. Еще один фигурант 2004 года рождения сегодня помещен под домашний арест также на два месяца. Ранее четвертого участника этой ужасной истории арестовали сразу же после задержания, так как он уже имеет судимость и в групповом избиении инвалида принимал наиболее активное участие.

Фото: Фото Димы с его страницы "Вконтакте"
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Напомним, убийство 20-летнего жителя города Березовский произошло 10 августа. Тело молодого человека со следами жестоких побоев нашли в районе гаражного кооператива на улице Исакова. По горячим следам правоохранители вышли на четверых подростков в возрасте от 14 до 16 лет.

В компании подростков находилась также 13-летняя девочка. Так как она не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, ее могут отправить в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей - это решение будет принято позднее.

Расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ) находится на контроле центрального аппарата СК РФ.

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