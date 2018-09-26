Перовский районный суд Москвы запретил пивоварне использовать в названии своего пива имя литературного персонажа и киногероя Штирлица. Пиво было изготовлено еще в 2015 году. На бутылках пивовары изобразили фотографию актера Вячеслава Тихонова, который сыграл легендарного разведчика в культовом фильме "Семнадцать мгновений весны".

Однажды, увидев это пиво, младшая дочь писателя Юлиана Семенова - автора литературного персонажа - подала на производителя иск в суд. Ольга Семенова потребовала возместить материальный ущерб в размере 5 млн рублей, так как товарный знак "Штирлиц" с 2008 года принадлежит ей. Кроме того истец просила компенсировать ей и моральный вред.

Второй иск к той же пивоварне был подан дочерью актера Вячеслава Тихонова. Она потребовала моральную компенсацию в 1 млн рублей за размещение фото ее отца на пивной бутылке.

Суд решил частично удовлетворить требование Семеновой. Пивоварня заплатит ей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того пивоварне запрещено впредь использовать фотографию актера. На какой стадии рассмотрение иска о материальном ущербе на 5 млн рублей, пока неизвестно. Иск дочери актера Тихонова также еще рассматривается.

Кстати, по состоянию на вечер среды производитель еще не убрал изображение Штирлица даже со своего сайта. Там была размещена информация о темном пиве, на этикетке которого актер Тихонов в роли разведчика.

В 2008 году дочери Юлиана Семенова уже удавалось защитить товарный знак. Тогда Арбитражный суд Москвы запретил сети московских пивных ресторанов называться "Штирлиц". Суд удовлетворил иск, в котором говорилось, что в Москве расположено несколько пивных ресторанов под названием "Штирлиц".

Товарный знак "Штирлиц" с 2008 года принад лежит младшей дочери писателя Юлиана Семенова Ольге

Отмечалось, что изображение киногероя также незаконно фигурировало в дизайне ресторанов и оформлении внутреннего интерьера, а также на росписи стен. Кроме того, рестораны использовали товарный бренд для рекламы.