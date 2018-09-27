В суде рассказали об иске Максаковой к своему новому мужу

В Пресненском суде Москвы подтвердили, что оперная певца Марина Максакова обратилась с иском из-за квартирного спора со своим новым мужем.

"Решение о принятии иска пока не принято", - рассказал ТАСС пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Ранее СМИ сообщили, что Максакова, вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, снова вышла замуж. Свадьба с неким Далхатом Халаевым состоялась этим летом в украинской столице. Но уже осенью Максакова подала в суд на нового супруга, так как он продал совместную квартиру в центре Москвы без ее разрешения. Сама Максакова пока никак не прокомментировала эту информацию.

Согласно законодательству, суд в течение пяти дней со дня поступления иска принимает решение принимать его или нет.

При этом это не первый иск Максаковой, связанный с квартирным вопросом. Она оспаривает у бывшей супруги Вороненкова другую квартиру в Москвы. В конце октября суд должен рассмотреть этот иск оперной дивы.