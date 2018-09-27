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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из горящего дома в Томске эвакуировали 300 человек

Текст: Наталья Граф (Томск)

Во время крупного пожара в жилом доме в Академгородке города Томска эвакуировано более 300 человек.

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- Большинство жильцов покинули задымленные помещения самостоятельно, еще 50 человек были выведены на улицу звеньями газодымозащитной службы, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Томской области Евгений Пинчуков.

В настоящее время оставшихся без крова людей размещают на ночлег в Академическом лицее. Местные предприниматели организовали доставку горячего питания для пострадавших. Неравнодушные томичи собирают для погорельцев вещи первой необходимости и теплую одежду.

Сколько жильцов остались без квартир, пока неизвестно. Пожар в жилом доме, где находится более 100 квартир, до сих пор не ликвидирован - деревянный мансардный этаж продолжает гореть. Тушение пожара осложняют пустоты и перекрытия.

Напомним, сегодня вечером в Томске загорелся жилой дом на улице Вавилова. Очаг возгорания был обнаружен в квартире на третьем этаже здания.  По предварительным данным, мог загореться электрический чайник с подогревом. По балконам огонь перешел на пятый мансардный этаж дома.  Он построен из дерева, поэтому пламя распространилось по квартирам моментально.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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