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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" оставили под арестом

Текст: Наталья Граф (Кемерово)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Кемеровский областной суд отклонил апелляционную жалобу руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрея Бурсина и его адвокатов.

Фото: Администрация Кемеровской области
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- Постановление Центрального районного суда города Кемерова об аресте Бурсина на три месяца оставлено без изменения, - сообщили "РГ" в Кемеровском областном суде.

Напомним, ранее срок содержания под стражей Бурсину был продлен до 7 декабря. Однако пожарный и его защитники добивались изменения данной меры пресечения на подписку о невыезде.

Подразделение спасателя Бурсина первым прибыло к месту пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". По версии следствия, руководитель службы пожаротушения не организовал управление силами и средствами городского пожарно-спасательного гарнизона города и не обеспечил правильное проведение разведки. В результате в здании торгового центра погибли люди, большинство из них - дети. Андрей Бурсин был задержан 7 июля. В отношении пожарного возбудили уголовное дело о халатности.

Сам Бурсин утверждает, что на момент прибытия отряда огнем была охвачена уже большая часть здания. Спасатель также заявлял о том, что в ТРЦ не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, все эвакуационные выходы были закрыты, аварийного освещения не было. Известно, что в начале августа пожарного переводили из СИЗО в психиатрическую больницу. По некоторым данным у него произошел нервный срыв, и он попытался покончить с собой.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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