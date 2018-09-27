В Омске "Волга" протаранила подземный переход

Омская госавтоинспекция начала проверку по факту ДТП на проспекте Карла Маркса, в результате которого легковой автомобиль скатился в подземный переход.

Сообщение о происшествии на остановке общественного транспорта "Цирк" поступило в дежурную часть в шесть часов утра. На место ДТП незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

- Водитель автомобиля ГАЗ-3310, двигаясь по проспекту Карла Маркса со стороны улицы Циолковского в направлении улицы Котовского, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие, - сообщает УМВД России по Омской области.

Машина съехала по ступенькам прямо в подземный переход, разрушив часть лестницы, поручни и ограждение.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Водитель отделался незначительными ушибами и от госпитализации отказался. По предварительным данным, он занимался частным извозом и уснул за рулем.