Парапланерист из Московской области пострадал в горах КБР

В горах Черекского района Кабардино-Балкарии совершил жесткую посадку 50-летний парапланерист из Подмосковья. Он приземлился на высоте 1600 метров и нуждается в помощи.

Проведение поисково-спасательных работ запланировано с наступлением утра, передает ТАСС. Парапланерист планировал многодневный перелет, так что у него есть запас воды и еды на два дня. Между тем мужчина чувствует себя плохо и жалуется на боли в области ребер.

Неделей ранее в Чегемском районе Кабардино-Балкарии 57-летний парапланерист из подмосковного города Королев погиб во время жесткой посадки. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.