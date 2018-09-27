Спасатели в КБР вышли на помощь пострадавшему парапланеристу

Группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда из восьми человек вышла на помощь парапланеристу из Подмосковья. 50-летний турист совершил жесткую посадку в горах Черекского района Кабардино-Балкарии в среду вечером, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики.

- По состоянию на 07.45 начаты поисково-спасательные работы. Поиски парапланериста будут проводиться вблизи сельского поселения Безенги, ориентировочно на высоте 2600 метров, - отметили в ведомстве.

Как уже сообщалось, после жесткой посадки парапланерист чувствует себя плохо и жалуется на боли в области ребер. Он планировал многодневный перелет, поэтому с собой у него есть запас провизии на несколько дней.