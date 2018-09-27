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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мать лидера "банды Цапков" досрочно освободили из колонии

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

65-летняя Надежда Цапок досрочно освободилась из женской колонии, расположенной в Усть-Лабинском районе Кубани. По решению суда срок ее заключения из-за новых поправок в УК, которые приравнивают день в следственном изоляторе к полутора дням в колонии, был сокращен на пять месяцев.

Фото: depositphotos.com
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При этом в Усть-Лабинском районном суде пояснили, что под стражей мать лидера ОПГ из станицы Кущевской Сергея Цапка и бывшая владелица компании "Артекс-Агро" провела в общей сложности свыше семи лет.

Напомним, в  августе 2011 года Надежда Цапок поучила три года за мошенничество с бюджетными субсидиями. В декабре 2014-го ее осудили на 6,5 года также за крупное мошенничество, но уже с землей. А уже в июле 2016 года в Кущевском райсуде был оглашен третий приговор Надежде Цапок, получившей очередной срок также за земельные аферы.

Согласно приговору срок заключения Надежды Цапок истекал 17 февраля 2019 года. По информации Усть-Лабинского районного суда, постановление о пересчете этого срока было вынесено еще 14 сентября, а на свободу женщина вышла 25 сентября. В тот же день ее видели в станице Кущевской вместе с мужем, Виктором Цапком, дождавшимся супругу из тюрьмы.

Напомним, их сын Сергей Цапок - лидер преступной банды, которая действовала в станице Кущевской в Краснодарском крае с конца 1990-х. В 2013 году Цапка приговорили к пожизненному сроку за убийство 12 человек, среди которых были дети. Он скончался в следственном изоляторе год спустя от сердечной недостаточности. К этому времени его мать уже почти два года находилась под стражей. 

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