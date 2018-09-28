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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане у уничтоженного боевика обнаружили бомбу

Текст: Марина Бровкина (Махачкала)
Фото: Пресс-служба Национального антитеррористического комитета Фото: Пресс-служба Национального антитеррористического комитета
Фото: Пресс-служба Национального антитеррористического комитета

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов обнаружили самодельное взрывное устройство на месте боестолкновения, в результате которого был уничтожен боевик.

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Как сообщает НАК, вооруженный преступник был обнаружен и блокирован при проведении оперативно-розыскных мероприятий в районе Буйнакского.

Напомним, что 27 сентября на участке территории Буйнакского и Кумторкалинского районов был введен режим КТО. А в ночь на 28 сентября произошла перестрелка, в ходе которой оказавший вооруженное сопротивление бандит был уничтожен.

По имеющейся в оперативном штабе НАК информации, мужчина 1992 года рождения причастен к ряду преступлений террористической направленности. На месте столкновения обнаружены автомат, пистолет, боеприпасы, специальное снаряжение и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Поисковые и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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