Названа причина ЧП в кафе Петербурга, где погибли два посетителя

В "Теплосети" Санкт-Петербурга рассказали, почему произошел прорыв трубы с кипятком в доме №20 по Измайловскому проспекту. В результате ЧП, напомним, погибли два посетителя.

Как сообщает пресс-служба компании, причиной стало технологическое нарушение на тепловой сети. Трубы на участке были проложены еще в 1992 году.

В результате прорыва подвальное помещение оказалось залито кипятком. Также вода вышла на поверхность и затопила две припаркованные машины.

Посетители и персонал, находившиеся в кафе, быстро покинули помещение. Но уже когда специалисты начали откачивать воду из подвала, внутри заведения они обнаружили тела двух молодых людей. Их личности установлены. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В доме по адресу Измайловский проспект, 20, расположено антикафе. Телефоны администрации в данное время не отвечают. Известно, что в ночь с 27 на 28 сентября заведение должно было закрыться в 6 утра. Прорыв трубы произошел около в 03.30 утра.