Петербургские депутаты собрались запретить детям ходить на квесты

Депутаты петербургского Заксобрания Денис Четырбок и Александр Ходоносок выступили с инициативой запретить пускать на квесты детей младше 14 лет.

Как сообщили в аппарате Четырбока, по мнению парламентария, в этом возрасте дети еще не могут до конца предвидеть последствия своих действий.

Сами же квесты депутаты предлагают регулировать с помощью законодательства. Сейчас в нормативных актах такая форма организации досуга не прописана. Поэтому парламентарии предложили установить общие требования безопасности к самим заданиям на квестах и к тем помещениям, где они проводятся.

Интерес петербургских парламентариев к квестам объясняется несчастными случаями, которые происходят во время таких мероприятий. Так, участница квеста "Голодные игры" упала и повредила позвоночник. Во время другого действа актер настолько распалился, что случайно ударил посетительницу топором по ноге.