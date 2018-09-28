Новости

Володин выступил против выделения депутатам представительских средств 19:57
На Украине неизвестный сообщил о бомбе в поезде 19:55
Село в Бурятии включено в список самых красивых деревень России 19:52
Банк России зафиксировал снижение ставок по ипотеке 19:49
Чалов установил личный рекорд по голам в премьер-лиге за сезон 19:46
Загитова стала абсолютной рекордсменкой мира в одиночном катании 19:36
Мосгорсуд признал за Киркоровым право петь "Шелковую нить" 19:30
Пятеро палестинцев убиты в стычках с израильтянами 19:24
В Петербурге будут судить пилота вертолета, пролетевшего под мостом 19:19
Российские депутаты пригласили коллег из Европарламента в Крым 19:02
Петербургские депутаты собрались запретить детям ходить на квесты 18:59
В Германии неизвестный с ножом ранил троих прохожих 18:54
В Мурманской области грибник шесть дней проплутал в лесу 18:47
Российские системы РЭБ в Сирии будут бороться с высокоточным оружием 18:40
Евро упал ниже 76 рублей впервые с середины августа 18:39
Протяженность авиатрасс России увеличится на семь тысяч километров 18:28
Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании 18:23
В Ингушетии в километре от села упал боеприпас 18:22
Минздрав объяснил рост смертности младенцев особенностями статистики 18:21
ЦИК зарегистрировал Пушилина кандидатом на выборах главы ДНР 18:20
В Петербурге по факту взрыва на оборонном заводе возбудили дело 18:18
Петербуржцы без ажиотажа встретили новые iPhone 18:06
28 сентября 1900 года родился художник-график, карикатурист Борис Ефимов 18:00
Хэмилтон показал лучшее время на второй тренировке в Сочи 17:59
В Госдуме обсудят оплату депутатам представительских расходов 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
Законы октября помогут предпенсионерам и дольщикам
Законы октября помогут предпенсионерам и дольщикам
10 главных книг осени
10 главных книг осени
28.09.2018 18:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербургские депутаты собрались запретить детям ходить на квесты

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Депутаты петербургского Заксобрания Денис Четырбок и Александр Ходоносок выступили с инициативой запретить пускать на квесты детей младше 14 лет.

Как сообщили в аппарате Четырбока, по мнению парламентария, в этом возрасте дети еще не могут до конца предвидеть последствия своих действий.

В Нальчике юноша утонул в озере во время квеста

Сами же квесты депутаты предлагают регулировать с помощью законодательства. Сейчас в нормативных актах такая форма организации досуга не прописана. Поэтому парламентарии предложили установить общие требования безопасности к самим заданиям на квестах и к тем помещениям, где они проводятся.

Интерес петербургских парламентариев к квестам объясняется несчастными случаями, которые происходят во время таких мероприятий. Так, участница квеста "Голодные игры" упала и повредила позвоночник. Во время другого действа актер настолько распалился, что случайно ударил посетительницу топором по ноге.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд опроверг информацию об изменении формулы расчета пенсий
В Кремле назвали дату визита Путина в Индию
Новые модели iPhone в момент перепродажи резко упали в цене
На Украине националисты захватили храм и ранили двух прихожан
Эрдоган рассказал, как поспорил с Трампом из-за российского газа